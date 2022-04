Vor über 65 Jahren brachte man den Stein ins Rollen. Heute machen bereits über 450 Menschen mit ihrem Engagement, ihrer Freude und ihrer Leistung Zöchling zu dem, was es ist. Eine Familie, welche mit unzähligen Baumaschinen und Fahrzeugen einiges in Bewegung setzt. Eine Familie, die ihre Werte nicht einfach deponiert, sondern als Vorreiter in der Wiederverwertung die Umwelt atmen lässt. Viele Unternehmen, eine Tradition, eine Familie.

Wir freuen uns auf Sie als neues Familienmitglied an unserem Standort in Hainfeld!

Ihr Engagement

Sie erstellen Auswertungen & Berichte

Fakturierung, Dateneingabe & Leistungserfassung erledigen Sie räzise

Allgemeine organisatorische & administrative Tätigkeiten erledigen Sie gerne

Unsere Erwartung

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, o.ä.)

genaue, eigenverantwortliche Arbeitsweise

Berufserfahrung & gutes Zahlenverständnis

Gute EDV Kenntnisse

kommunikativ, teamfähig und motiviert engagiert

Unser Angebot

Vielfältiges Aufgabengebiet & vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten

langfristiges Arbeitsverhältnis im traditionellem Familienunternehmen

Aus rechtlichen Gründen müssen wir das monatliche Bruttomindestgehalt von EUR 1.600,- anführen. Natürlich bieten wir gerne eine, abhängig von Qualifikation & Erfahrung, entsprechende Entlohnung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Mail an Mag. (FH) Stefan Bader, bader@zoechling.at!