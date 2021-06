Pacovis Österreich GmbH & Co KG

Zum Wiesfeld 11

AT-2000 Stockerau

www.pacovis.at

Pacovis ist ein solides, inhabergeführtes Schweizer Unternehmen, das sich seit bald 90 Jahren an der Zukunft orientiert. Als verlässliche Dienstleister für Produktions- und Beschaffungsprozesse in der Fleisch-, Convenience- und Gastrobranche sind wir mit Begeisterung dabei, wenn es um Lösungen für unsere Kunden geht. Eine Begeisterung, die ansteckt. Vielleicht auch Sie? Um den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, brauchen wir Ihre Unterstützung. Im

LEHRE EINKÄUFER/IN

Verstärken Sie Ihr künftiges Team, bereichern unser Unternehmen mit Freude, Elan und Kompetenz und erleben dabei Ihr persönliches, berufliches Glück. In dieser Funktion wirken Sie tatkräftig und verantwortungsvoll bei der Bewältigung des Tagesgeschäftes mit.

Ihre Verantwortungsfelder

Mitarbeit im Einkaufsbereich Non Food

Angebote vergleichen und beurteilen

Organisation und administrative Unterstützung unseres Teams

Kommunikation mit externen Partnern und internen Abteilungen

Datenpflege in unseren betrieblichen IT Systemen

Ihr Profil

Freude am Umgang mit Menschen

Sehr gute MS-Office Kenntnisse

Gute Englischkenntnisse

Offenes, freundliches und gepflegtes Auftreten

Kaufmännisches Denken

Kommunikationsfähigkeit sowie Teamfähigkeit

Planungsfähigkeit und systematische Arbeitsweise

Interesse an Verpackungen und deren Verwendung

Ihre Perspektiven

Es erwartet Sie die Herausforderung, in einem dynamischen Umfeld an den täglichen Aufgaben zu wachsen und an Kompetenzen zu gewinnen. Sie stehen in enger Zusammenarbeit mit den Abteilungen Verkaufsinnendienst, Verkaufsaußendienst und Logistik. Wir bieten Ihnen eine Aufgabe mit großer Selbstverantwortung und guten Sozialleistungen wie einem Fitnessraum, einen Massageraum und einer Essenszulage im Rahmen der maximal gesetzlichen Möglichkeit.

Kontakt: Begeistert? Wenn Sie in dieser Aufgabe Ihre Chance und Herausforderung sehen, dann überzeugen Sie uns mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Fot und schicken diese ausschließlich an die folgende Adresse:

Pacovis Österreich GmbH&CoKG

Frau Dschamila Dilekci

E-Mail: ddi@pacovis.at