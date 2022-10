STELLENAUSSCHREIBUNG

Bei der Gemeinde JAIDHOF gelangt folgender Dienstposten zur Besetzung:

Mitarbeiter/-in BAUAMT mit Bürgerservice

(30-40 Wochenstunden, ab 2023)

Es erwartet Sie ein krisensicherer Arbeitsplatz mit einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet in einem angenehmen Betriebsklima.

Zu Ihren Aufgaben gehören neben der Abwicklung von Bauverfahren und Flächenwidmungen auch allgemeine Tätigkeiten in der Gemeindeverwaltung sowie der Kontakt zu Bürger/-innen.

Weitere Infos auf www.jaidhof.at.

Die Einstufung und Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1976 idgF.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (mit Lebenslauf und Zeugnissen) bis 15. Nov. 2022 an die Gemeinde Jaidhof, 3542 Jaidhof 11 oder per Mail an gemeinde@jaidhof.at

Gemeinde Jaidhof

3542 Jaidhof 11, Tel. 02716/6350

E-Mail: gemeinde@jaidhof.at