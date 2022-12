Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Der Maschinenring Service NÖ-Wien sucht für 25 WStd., jeweils vormittags, am Bürostandort 3580 Verstärkung.

Mitarbeiter*in Office / Personalentwicklung (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du bist Teil des Personalmanagementteams und übernimmst Tätigkeiten sowohl in der Personalentwicklung, im Recruiting und im Sekretariat.

Du organisierst Schulungen und Webinare im Rahmen der MR Akademie, bereitest Unterlagen sowie die Abrechnung vor und administrierst diese Infos im System.

Du schaltest Stelleninserate auf verschiedenen Plattformen und bereitest die Bewerber-kommunikation auf.

Du unterstützt tatkräftig das Sekretariat bei allgemeinen Verwaltungsaufgaben und bist die erste Anlaufstelle für externe Besucher im Büro und für telefonische Anfragen.

Was du mitbringst:

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und bereits Berufserfahrung. Klar interessiert uns, was du gelernt hast. Wichtiger ist uns aber, was du wirklich kannst.

Du bist in Word, Excel und Powerpoint topfit oder bereit, es rasch noch besser zu lernen und Du interessierst Dich für EDV Programme wie die MR-Akademie oder unser Recruitingprogramm.

Du arbeitest sehr sorgfältig und eigenständig, und bist sehr genau.

Du kannst Vertraulichkeit wahren und kommunizierst stets freundlich. Somit trägst du zur Qualität unserer Dienstleistungen und der Zufriedenheit unserer Kunden bei.

Was du davon hast:

Ein gut begleiteter Start. In Schulungen lernst du deine Aufgaben im Detail kennen, Kolleg/-innen bringen dir dann die Feinheiten bei.

Bei uns bleibst du fachlich fit und entwickelst dich weiter.

Du arbeitest in einem kleinen und sehr kollegialen Team. Dein Job ist abwechslungsreich.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens EUR 2.000,- brutto (Basis Vollzeit: 40 WStd.) Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Das klingt nach deinem Job? Dann bewirb dich gleich! Bitte online unter Job Nr. 13802 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Service Niederösterreich-Wien eGenMag. Michaela DietrichMold 72, 3580 HornT: +43 59060-300 56 jobs.noe@maschinenring.at www.maschinenring.at