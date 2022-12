Bei der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach a.M. gelangt ehestmöglich folgende Stelle zur Besetzung:

Stellenausschreibung für den Bereich Projektmanagement und allgemeine Verwaltung

für 40 Wochenstunden

Probezeit: 6 Monate

Dienstbeginn: ehestmöglich

Aufgabenbereich und Beschäftigungsausmaß:

Projektbetreuung kommunaler Projekte von der Anbotseinholung, Ausführungsüberwachung bis hin zur Abrechnung mit den ausführenden Firmen bzw. Förderstellen

Arbeitsplanung und Organisation des Bauhofes

Tätigkeiten in der allgemeinen Verwaltung: Bürgerservice

Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen:

Österr. Staatsbürgerschaft bzw. EU-Bürger

Volle Handlungsfähigkeit: persönliche, insbesondere gesundheitliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind

Bei männlichen Bewerbern: abgeleisteter Präsenz- bzw. Zivildienst

Einwandfreies Vorleben (Strafregisterbescheinigung)

Besondere, zu erfüllende Aufnahmevoraussetzungen:

Führerschein B, eigenes Fahrzeug

techn. Ausbildung bzw. Abschluss einer berufsbildenden bzw. höheren Schule von Vorteil

Sehr gute Deutschkenntnisse und sehr gute EDV-Kenntnisse (Windows, MS Office, Internet)

Bereitschaft zur Ablegung der Gemeindedienstprüfung

Gutes Auftreten und Geschick im Umgang mit Bürgern, Behörden, etc.

Genauigkeit und Belastbarkeit

Hohe Leistungs-, Entscheidungs- und Organisationsfähigkeit sowie Verhandlungskompetenz und –geschick

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach Erfahrung und Vordienstzeiten bzw. nach den Bestimmungen des NÖ–GemeindeVertragsbedienstetengesetz nach Vorbildung bzw. Vorkenntnissen.

Wenn Sie Interesse an einer abwechslungsreichen, eigenverantwortlichen und teamorientierten Arbeit haben, richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Ausbildungs- und Beschäftigungsnachweise, sowie Zeugnisse) bis spätestens 31.1.2023 an die Marktgemeinde HohenwarthMühlbach a.M., Hauptstraße 25, 3472 Hohenwarth bzw. gemeinde@hohenwarth-muehlbach.at