Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Regionen stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Team des Maschinenring NÖ-Wien freut sich auf Verstärkung. Wir suchen für den Bürostandort 3580 Mold in Vollzeit eine/-n

Projektmitarbeiter Agrar NÖ (m/w/d)

Was du tun wirst: Kunden in agrarischen Fragen gut betreuen

Du unterstützt bei der Entwicklung und der Umsetzung von agrarischen Projekten, wie z.B. bei Feldversuchen mit innovativer Technik, sowie bei der Weiterentwicklung von digitalen Dienstleistungen in der Landwirtschaft

Du berätst unsere Mitglieder / Kunden und unterstützt unsere Agrar-Kolleg*innen bei allen Fragen zu unseren Dienstleistungen (z.B. MR Mobil RTK-Signal, MR Smartantenne, Nährstoffmanagement, Gemeinschaftsmanagement). Du leistest am Telefon oder per Mail fachlichen Support.

Du weißt auch, wie du dein Wissen an unsere Kunden / Mitglieder vermittelst, ob bei Info-Veranstaltungen, an einem Feldtag oder an eine Web-Community.

Dein Einsatzgebiet erstreckt sich über ganz Niederösterreich. Du arbeitest standortunabhängig und organisierst deine Termine großteils selbstständig.

Was du mitbringst: Leidenschaft für Landtechnik, Pflanzenbau und Digitalisierung

Du hast eine höhere Schule / Studium mit Agrar-Schwerpunkt absolviert, besitzt ein landwirtschaftliches Basiswissen im Pflanzenbau, bist technisch versiert und interessiert.

Du interessierst dich für Landwirtschaft 4.0, Digitalisierung und Precision Farming im Agrarbereich und beschäftigst dich gerne mit innovativen Projekten und Lösungen.

Du hast die Führerscheine B und F, einen eigenen PKW und bist gerne unterwegs - du nimmst an Messen und wichtigen regionalen Veranstaltungen teil - auch abends.

Du gehst aktiv auf andere zu und überzeugst mit Freundlichkeit und Fachkompetenz. Ob mündlich oder schriftlich, du formulierst die Dinge einfach und verständlich sowie lösungsorientiert.

Was du davon hast: Eigenständigkeit und Flexibilität in einem professionellen Team

Du spielst eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft in Niederösterreich. Hier hilfst du mit, ein starkes Netzwerk aufzubauen.

Ein gut begleiteter Start. In mehreren Schulungen der MR Akademie und mit Kollegen lernst du deine Aufgaben im Detail kennen.

Notebook und Smartphone sind selbstverständlich.

Ein krisensicherer Job mit Sinn. Wir unterstützen unsere landwirtschaftlichen Betriebe im Alltag und schaffen zusätzliche Einkommensmöglichkeiten.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.454,71 brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter Jobnummer 15476 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Service Niederösterreich-Wien eGen

Michaela Dietrich

Mold 72, 3580 Horn

T: +43 59060-300 56

Jobs.noe@maschinenring.at

www.maschinenring-jobs.at