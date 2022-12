Suche:

Rezeptionist(in)/ Empfangssekretär(in)

für Büro am Campingplatz in Oggau am Neusiedlersee

Vollzeitbeschäftigung / 40 Std. pro Woche

Bezahlung kollektiv mit Möglichkeit auf Überbezahlung

Sozialleistungen

Dienstwohnung direkt am Arbeitsort vorhanden, wenn benötigt

Einstellung ab: 20. März 2022

Vorraussetzungen:

Buchhaltungs- und Computerkenntnisse (Word, Excel, Hotelprogramm)

Deutsch in Wort und Schrift, Englisch

kommunikatives freundliches Wesen

Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein

Bewerbungen an: office@multiyachting.at