Wir sind ein international tätiges Unternehmen mit Standorten in Österreich und Ungarn. In Österreich sind wir seit 70 Jahren im Bereich Luft- und Seefracht, LKW-Ladungsverkehr, Lagerhaltung, Gefahrengut und Zollabwicklung, erfolgreich tätig.

Für unsere Standorte in Hirtenberg und Gallbrunn suchen wir Verstärkung!

Sachbearbeiter*in Spedition

Wir bieten Ihnen …

einen sicheren und modern ausgestatteten Arbeitsplatz

ausgezeichnetes Betriebsklima in einem erfolgreichen Team

eine leistungsorientierte Entlohnung

abwechslungsreiches, eigenverantwortliches Arbeiten

interessante Aus- und Weiterbildung

Sie bringen mit …

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Teamgeist und Einsatzwillen

genaue und strukturierte Arbeitsweise

gute organisatorische Fähigkeiten

kaufmännisches Verständnis und Interesse

EDV-Kenntnisse in MS Office

gute Englisch-Kenntnisse

Berufserfahrung in der Spedition im See- bzw. Luftfrachtbereich ist von Vorteil, unsere Stellenausschreibung richtet sich auch an ambitionierte Schulabgänger.

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Foto senden Sie bitte unter Referenz Job-2022 per Email an office@billitz.com.

Dem Gesetz entsprechend geben wir bekannt, dass hier der KV der Angestellten in der Spedition (BG A ES I) ab € 1.868,10 monatlich (Vollzeit) zur Anwendung kommt. Davon unabhängig ist das Gehalt nach Qualifikation verhandelbar und eine attraktive Überzahlung möglich.