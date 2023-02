Der Abwasserverband Großraum Bruck an der Leitha-Neusiedl am See sucht

eine(n) Stellvertreter(in) zur Unterstützung und Entlastung der Geschäftsführung

Voraussetzung:

Abgeschlossene technische und/oder betriebswirtschaftliche Ausbildung (HTL, FH, Universität)

Kenntnisse in Buchhaltung und Kostenrechnung

Erfahrung im Bereich der Abwassertechnik

Mehrjährige Erfahrung als Führungskraft

Entlohnung: Laut KV „Angestellte der chemischen Industrie“ Verwendungsgruppe Va mindestens Euro 5.227,71 brutto pro Monat bei Vollbeschäftigung.

Eintritt: Ab 02.10.2023

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Zeugnissen bzw. Ausbildungsnachweisen bis zum 17.03.2023 per E-Mail an office@avbn.at

2460 Bruck an der Leitha, Szallasweg, Kläranlage