Du bist ein Fan von Autohäusern & Werkstätten?

Unsere Werkstätte in Horn sucht dich - ab sofort!

Teamleitung

Werkstätten Verrechnung (m/w/d)



Deine Aufgaben

Du hast die Verantwortung für die vorbereitende Buchhaltung (Eingangsrechnungen, Warenbewirtschaftung – Lagerstand buchen, Preisbewertungen) und Fakturierung

Du bist ein Organisationstalent

mit ähnlicher Branchenerfahrung

hast gute EDV und Deutsch Kenntnisse

und Kenntnisse ein Teamplayer mit Freude am Umgang mit Kunden und Kollegen überzeugst im Auftreten



Wir bieten dir

Ein stabiles Unternehmen mit sicherem Arbeitsplatz in deiner Nähe

Unternehmen mit Arbeitsplatz in deiner Nähe Umfassende Einschulung und laufende begleitende Unterstützung

und laufende begleitende Unterstützung Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen und Weiterbildung

und Wir bezahlen auch über Mindestkollektivvertrag ab 2.301,-- br. 38,5h/Wo, Raiffeisen Lagerhaus Angestellte, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung



Interessiert in unserer Werkstätte ein wertvolles Teammitglied mit Verantwortung zu werden?



SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5

2020 Hollabrunn



Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.