Abfertigungsarbeiter (w/m) - bis zu 24 Std./Woche - Teilzeit (nur Wochenende)

WIR ÜBER UNS:

Die Luftfahrtindustrie ist eine dynamische Wachstumsbranche und Motor der Weltwirtschaft. Sie verbindet Städte, Kontinente und vor allem Menschen.

Der Flughafen Wien ist eine wichtige Drehscheibe zwischen West- und Osteuropa und ein Tor zur Welt. Für rund 27 Millionen Passagiere war der Flughafen Wien im Jahr 2018 Ausgangs-, Endpunkt oder Teil ihrer Reise. Der Flughafen Wien wurde in den vergangenen Jahren mit dem „Best Airport Staff“ Award von Skytrax ausgezeichnet. Entscheidend für die weitere Entwicklung und die steigenden Qualitätsanforderungen sind gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ihre Aufgaben:

Be- und Entladung von Flugzeugen

Cateringtransport zu Flugzeugen

Reinigung von Flugzeugen

Gepäckabfertigung

Frachtabfertigung

Ihr Profil:

Gute Deutschkenntnisse

Volljährigkeit

Einwandfreier Leumund

Verlässlichkeit

Teamgeist

Einsatzbereitschaft

Körperliche Fitness

Führerschein B

eigener PKW von Vorteil

Für Frachtabfertigung: Staplerschein von Vorteil

EU-Staatsbürgerschaft bzw. gültige Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung

Wir bieten:

Einen interessanten, faszinierenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz

Gratis Parkmöglichkeiten bzw. kostenlose Benutzung des City Airport Train (in 16 Minuten von Wien-Mitte)

Viele Vergünstigungen und Benefits eines großen Unternehmens

Hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten (z.B.: Ramp Agent "Pilot der Bodenabfertigung")

Erstes Monat Einschulung (Vollzeit 40h/Woche) Montag bis Freitag 08:00 bis 16:30 Uhr

Einen attraktiven Dienstplan - Sie arbeiten nur am Wochenende (Samstag und Sonntag)

Ein Bruttostundenlohn von € 9,58 plus Zulagen (Nacht- und Wochenendzulagen)

Bewerbungsverfahren:

Hier finden Sie weitere Informationen zu Ihrem zukünftigen Dienstplan.

Es kommt der Kollektivvertrag für öffentliche Flughäfen Österreichs (Arbeiter) zur Anwendung. Im Sinne des GlBG wenden wir uns mit dieser Ausschreibung an Damen und Herren.

Bei Nicht-EU-Bürgern ersuchen wir den Nachweis der gültigen Arbeitsgenehmigung hochzuladen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, finden Sie unter folgendem Link ein Video mit Einblicken in den Alltag eines Abfertigungsarbeiters.

Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich bitte an die Personalentwicklung der Flughafen Wien AG (Tel. 01/7007-22235).



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!