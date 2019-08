Weinkellerei Lenz Moser sucht zum sofortigen Eintritt eine/n

Absolvent/In einer Weinbauschule

Das Aufgabengebiet besteht aus:

technischer Betreuung der Füllanlage

Sicherstellung der Produktqualität

Materialbewirtschaftung (Flaschen-, Etiketten-, Kartonübernahme)

Die gewünschte Qualifikation umfassen Erfahrungen im Bereich Maschinen-bedienung im Getränkebereich sowie Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative.

Die Bezahlung erfolgt lt. Kollektivvertrag mit Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation.

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem erfolgreichen und qualitätsorientierten Unternehmen. Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an: Ing. Franz Walzer per mail an: technik@lenzmoser.at oder per Post an:

WK Lenz Moser AG,

3495 Rohrendorf,

Lenz Moser Straße 1