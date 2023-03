Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Regionen stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort.

Der Maschinenring Melk-Pöggstall sucht Vollzeit Verstärkung am Standort in Schrattenbrucker Straße 3, 3390 Melk.

Agrar Kunden- & Projektbetreuer (m/w/d)

Was du tun wirst: Betreuung von Maschinengemeinschaften und unserer Mitglieder

Du bist eine zentrale Person unseres Netzwerks und für die landwirtschaftlichen Betriebe ein wichtiger Ansprechpartner und interessierst dich für neue Technologien in der Landwirtschaft.

Im Team organisierst du Maschinenvorführungen, gründest neue Maschinengemeinschaften und bildest dich über neue Technologien weiter.

Du weißt was unsere Kund*innen brauchen und findest dadurch wirtschaftlich vernünftige Lösungen.

Gemeinsam mit deinen Teamkollegen organisierst und moderierst du agrarische Fachveranstaltungen, Stammtische und Feldbegehungen.

Was du mitbringst: Gestaltungskraft und Hingabe für die Landwirtschaft

Du hast eine höhere, kaufmännische Ausbildung oder landwirtschaftliche Fachschule absolviert, bist technisch interessiert und stellst sinnvolle Maschinenkalkulationen auf.

Du zeigst Interesse für neue digitale Themen und Dienstleistungen im Agrarbereich.

Du liebst die Landwirtschaft, gehst aktiv auf andere zu und bist kommunikativ.

Deine Ziele erreichst du selbstständig. Du gestaltest gerne, arbeitest gut organisiert und weißt auch wie du IT-Tools effizient nutzt.

Was du davon hast: Krisensicheren Job in der Landwirtschaft

Du spielst eine zentrale Rolle für die Kund*innen in unserem Gebiet. Hier hilfst du mit, die Landwirtschaft in der Region zu stärken.

Du hast ausreichend Freiraum für eigene Ideen. Unsere Ziele definieren wir gemeinsam, welche du selbstständig in der Region umsetzen kannst.

Einen gut begleiteten Start in einem erfahrenen Team, inklusiv gezielter Schulungen in unserer Maschinenring Akademie, damit du deine Aufgaben gut meistern kannst.

Du arbeitest bei uns mit modernem Notebook und Smartphone.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.300,00 brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab. Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter Jobnummer 14709 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Service NÖ-Wien eGen

Julia Aschauer, MA

Mold 72, 3580 Horn

Tel.: 059 060 300 57

Jobs.noe@maschinenring.at

www.maschinenring-jobs.at