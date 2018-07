Marktgemeinde südlich von Wien

Als rasch wachsende Marktgemeinde im südlichen Einzugsbereich von Wien haben wir eine hohe soziale und wirtschaftliche Verantwortung. Wir sehen uns als modernes Dienstleistungszentrum für kommunale Anliegen zur Gestaltung unserer Heimatgemeinde nach den Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger.

Als unser/-e künftige/-r Amtsleiter/-in obliegt Ihnen nach entsprechender Einarbeitungszeit die fachliche, wirtschaftliche und personelle Leitung der Amtsdirektion. Sie sind erste Anlaufstelle für rechtliche Auskünfte aus der Materie des öffentlichen Rechts und Privatrechts. In enger Abstimmung mit Bürgermeister und Gemeindegremien begleiten Sie unsere kommunalen Projekte und sind insbesondere in die Lösung von Gemeinde-, Immobilien- sowie arbeitsrechtlichen Fragestellungen eingebunden. Und Sie führen lösungsorientiert unsere Mitarbeiter/-innen aller Fachabteilungen sowie Gemeindeeinrichtungen mit Ihrer bereits erworbenen Erfahrung aus dem öffentlichen oder privatwirtschaftlichen Management. Ebenso zählen die Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationstätigkeiten zu Ihren Aufgaben.

Das Angebot richtet sich an Persönlichkeiten mit einer abgeschlossenen idealerweise universitären Ausbildung in Rechtswissenschaften bzw. Wirtschaftsrecht oder an erfahrene Praktiker/-innen im Fachgebiet des Public Managements. Ihre bisherige berufliche Erfahrung einschließlich Führungspraxis honorieren wir mit einem Bruttojahresgehalt ab EUR 65.000 (auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung) mit Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Qualifikation und Vorerfahrung. Unser Berater informiert Sie gerne persönlich im Detail:

Dr. Mayr et Partners Personal- und Managementberatung GmbH

* 3100 St. Pölten, Josefstraße 3 | tel: +43(0)2742 / 700 31 - 0

* Bewerbung unter: www.drmayr-personal.at/karriereangebote