Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Ybbs suchen wir ab sofort eine/n

Anlagenführer bzw. Pelletierer (m/w/d)

Was du tun wirst:

Deine Hauptaufgaben sind die technische Überwachung des Kessel- und Turbinenbetriebes sowie die Wartung- und Instandhaltungsarbeiten der Kessel- und Pelletieranlage.

Bei Störungen versuchst du die Ursache zu finden um die Störung zu beheben. Andernfalls leitest du weitere Maßnahmen ein.

Du übernimmst die angelieferte Ware und bringst die Ware mit Radlader und Stapler am Betriebsgelände unter.

Mit dem Radlader wirst du auch die Heizungsanlage mit Hackschnitzel befüllen.

Die Arbeiten werden digital und schriftlich von dir dokumentiert.

Was du mitbringst:

Uns interessiert, was du kannst, nicht was du gelernt hast. Für diese Stelle ist eine technische Ausbildung / Erfahrung notwendig (Schlosser, Mechaniker, Elektriker, HTL)

Du hast keine körperlichen oder gesundheitlichen Einschränkungen.

Du besitzt einen Führerschein der Klasse B und ein eigenes Auto um täglich zur Arbeitsstelle zu kommen.

3-Schicht Betrieb mit Bereitschaft zu Überstunden inkl. Rufbereitschaft.

Das Arbeiten an Wochenenden, Sonn- & Feiertagen ist für dich auch kein Problem

Du bist bereit zusätzliche Kurse zu machen.

Was du davon hast:

Langfristiger und sicherer Arbeitsplatz mit der Option auf Übernahme durch unseren Kunden.

Weiterbildungskurse zum Kesselwärter / zur Kesselwärterin.

Du erledigst diese abwechslungsreichen Aufgaben mit Freude.

Der Mindestlohn auf Basis Vollzeit beträgt laut KV mind. € 2570- brutto/Monat. (zuzüglich anfallende gesetzliche Zulagen & Rufbereitschaft) Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, besprechen wir mit dir beim persönlichen Gespräch.

Schutz-und Arbeitskleidung stellen wir dir kostenlos zur Verfügung.

Klingt reizvoll? Dann schicke uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Foto! Wir freuen uns auf dich! Jobnr.: 13239

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at