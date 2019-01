Assistenz/Flugplatzbetriebskoordinator (m/w)

Administration

In dieser Funktion unterstützen Sie (m/w) den Leiter des Flugplatzes Spitzerberg bei allen organisatorischen und administrativen Tätigkeiten, sind erster Ansprechpartner für Besucher, Piloten, Techniker, Mitarbeiter, etc und übernehmen den Flugplatzbetriebsleiterdienst am Flugfeld Spitzerberg (Niederösterreich).

Ihre berufliche Erfahrung: (und bisher erbrachten Leistungen) Halter eines eingeschränkten Sprechfunkzeugnisses (oder höher) für den beweglichen Flugfunkdienst (gem. Funker-Zeugnisgesetz 1998, §5 – FZG) oder die Bereitschaft zur dementsprechenden Ausbildung

Halter einer aufrechten Pilotenlizenz erwünscht.

Sicherer Umgang mit MS Office inklusive Outlook

Führerschein B

Begeisterung für den Flugsport

Strukturierte und lösungsorientierte Herangehensweise, selbstständige Entscheidungsfindung

Verlässlicher Teamplayer mit hohem Maß an Eigenverantwortung Abgeschlossene Ausbildung zum Flugplatzbetriebsleiter (Austro Control GmbH; ACG) oder die Bereitschaft zur dementsprechenden Ausbildung

Fließende Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Bitte sagen Sie uns in Ihrem Anschreiben auch, warum Ihre speziellen Erfahrungen relevant für die ausgeschriebene Position sind. Was zeichnet Sie aus und warum glauben Sie, dass diese Herausforderung für Sie die Richtige ist?

Hier online bewerben!

aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position bei monatlich € 1586 brutto liegt. Unsere attraktiven Gehaltspakete orientieren sich jedoch an aktuellen Marktgehältern und liegen daher deutlich über dem angegebenen Mindestgehalt.