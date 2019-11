PANNATURA ist ein national und international agierender Teilbetrieb der Esterhazy Gruppe und im Bereich Forst-, Landwirtschaft und Naturschutz tätig. Unser Ziel und Anspruch ist es, Natur und Wirtschaft sorgsam in Einklang zu bringen, sei es im Wald, am Feld oder am See. Langfristiges Denken, traditionelle Verantwortung und innovatives Handeln prägen unsere moderne Unternehmenspolitik. Ausgehend von einer nachhaltigen Eigenbewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen bietet PANNATURA auch umfassende Dienstleistungen an. Die Bandbreite ist dabei vielfältig, im forstlichen Bereich reicht diese vom klassischen Holzhandel bis hin zu komplexen Projektrealisierungen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeitanstellung (40h/Woche) eine/n

Assistenz (m/w)

Das erwartet Sie

Unterstützung des Betriebsleiters in sämtlichen administrativen und organisatorischen Belangen (z.B. Auf- und Nachbereitung von Unterlagen)

Office Management und Büroorganisation (Postbearbeitung, Schriftverkehr, Terminkoordination, Protokollführung)

Persönlicher Empfang/Begrüßung/Gästebetreuung

Kommunikationsschnittstelle für externe und interne Ansprech- bzw. Kooperationspartner

Projektbezogene Tätigkeiten

Das bringen Sie mit

Kaufmännische Ausbildung (HAK, HLA, HAS)

Mehrjährige Berufserfahrung in einer Sekretariats-/Assistenzposition

Interesse für Land- und Forstwirtschaft

Kundenorientierung und hohe Sozialkompetenz

Gute Umgangsformen und überzeugendes Auftreten

Organisatorisches Geschick und selbstständige Arbeitsweise

Teamfähigkeit, Verlässlichkeit und Genauigkeit

Belastbarkeit und Stressresistenz

Gute MS-Office-Anwenderkenntnisse

Gute Deutsch- und Rechtschreibkenntnisse

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches und eigenverantwortliches Aufgabengebiet. Für diese Position ist ein monatliches Bruttomindestgehalt ab EUR 2.000,00 abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation und Erfahrung vorgesehen. Eine Überzahlung ist möglich.

Bei Interesse übermitteln Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Mag. (FH) Kerstin Schmitl-Ohr unter esterhazy.at/job304377 | Tel.: + 43 2682 63004 - 134