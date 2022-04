Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort.

Wir suchen NÖ-weit bei den regionalen Maschinenring-Standorte motivierte Personen, die sich weiterentwickeln möchten.

Ausbildung zur MR-Fachkraft (m/w/d)

NÖ-weit, Voll- oder Teilzeit

Was du tun wirst: Viele Bereiche in Theorie & Praxis kennenlernen und festigen

Du bist über das Personalleasing in Betrieben ebenso tätig wie in Maschinenring-Bereichen des Winterdiensts, Grünraumpflege oder auch als Fahrer in einer Maschinengemeinschaft.

Du erlernst in einem 4-Wochen-Kurs Basisqualifikationen. Diese Kompetenzen wirst du anschließend unmittelbar in den drei Bereichen (Personalleasing, Service, Agrar) des Maschinenrings umsetzen.

Nach deinem Abschluss hast du die Möglichkeit, dich in einem weiteren spannenden Bereich zu spezialisieren wie z.b. Agrardienstleistungen, Gartenbau oder Baumpflege.

Was du mitbringst: Lust auf Vielfalt und Freude am Anpacken

Du besitzt einen Führerschein mindestens der Klasse B und ein eigenes Auto. Du hast auch F? Das ist ein Vorteil.

Du bist mindestens 18 Jahre alt, hast eine mittlere Schule, eine landwirtschaftliche Fachschule oder eine Lehre erfolgreich abgeschlossen. Auch Quereinsteiger sind willkommen.

Du liebst die Abwechslung im Beruf und arbeitest gerne mit deinen Händen und Maschinen. Dass das auch im Freien sein kann, magst du.

Manche deiner Tätigkeiten sind körperlich richtig anstrengend. Für dich ist das okay.

Was du davon hast: Super Ausbildung mit vielen Möglichkeiten

Du bist während der Ausbildung Voll- oder Teilzeit beim Maschinenring angestellt und verdienst mindestens € 1.801,79 brutto (auf Basis Vollzeit) im Monat.

Du arbeitest in unseren drei Bereichen – so findest du heraus, was dir wirklich gut liegt.

Deine gesamten Ausbildungskosten für die Basisausbildung werden vom Maschinenring übernommen.

Nach deinem Abschluss stehen dir weiterführende Ausbildungen zur Wahl.

Klingt spannend? Dann bewirb dich gleich online unter Job Nr. 10523 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Maschinenring-Service NÖ-Wien eGen

z.Hd. Frau Julia Aschauer MA

Mold 72, 3580 Horn

Tel.: +43 59060 30057

www.maschinenring-jobs.at