Bei der STADTGEMEINDE MELK gelangt der Dienstposten einer/s Mitarbeiters/in als

Bademeister/in und Eismeister/in

mit einem Beschäftigungsausmaß von 39 Wochenstunden zur Besetzung.

Das Aufgabengebiet umfasst alle Arbeiten im Bereich des Wachaubades und des Eislaufplatzes in Melk, insbesondere

Betreuung der technischen Anlagen und Qualitätssicherung

Beaufsichtigung der Beckenbereiche, des Sprungturmes und der Wasserrutschen, sowie des Eislaufplatzes

Gewährleistung der Sicherheit im Betriebsareal

gegebenenfalls Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ansprechpartner für unserer Badegäste

Führung und Einteilung des eingesetzten Personals und weitere administrative Tätigkeiten

Aufnahmebedingungen bzw. Anstellungserfordernisse:

abgeschlossene kaufmännische Schul- und Berufsausbildung

Erfolgreich absolvierte Bademeisterprüfung und Chlorgasausbildung (wünschenswert) bzw. Bereitschaft, diese zu absolvieren

Mindestens 2-jährige Berufspraxis (Erfahrung im Badebetrieb wünschenswert)

Freundliches und serviceorientiertes Auftreten sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten

Verantwortungsbewusstes selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit, hohe zeitliche Flexibilität sowie ein einwandfreies Vorleben

Gute Schwimmkenntnisse

Ausbildung zum Schwimmretter sowie Ersthelferkurs (wünschenswert) bzw. Bereitschaft, diese zu absolvieren

Bereitschaft für Wechseldienst (Samstag, Sonntag)

Es wird zunächst ein befristetes Dienstverhältnis geboten, ein späteres unbefristetes Dienstverhältnis sind möglich. Anstellung und Entlohnung erfolgen aufgrund der Bestimmungen des NÖ Gemeinde - Vertragsbedienstetengesetzes 1976, LGBI. 2420 i.d .g.F, und des Dienstpostenplanes der Stadtgemeinde Melk (Entlohnungsgruppe 4). Die tatsächliche Einstufung erfolgt nach dem jeweiligen Vorrückungsstichtag.

Ein Wohnsitz im Gemeindegebiet Melk bzw. die Bereitschaft, hier einen Wohnsitz zu begründen, wäre vorteilhaft, ist aber nicht Voraussetzung.

Als Bewerbungsunterlagen sind erforderlich:

Bewerbungsschreiben mit Begründung zur Eignung für diesen Dienstposten, tabellarischer Lebenslauf und Kopie der Ausbildungs- und Schulabschlusszeugnisse sowie der Geburtsurkunde und des Staatsbürgerschaftsnachweises, COVID-19-Impfnachweis.

Bewerbungen sind bis spätestens 28.02.2022 an die Stadtgemeinde Melk, Rathausplatz 11, 3390 Melk, oder per E-Mail an personalverwaltung@stadt-melk.at zu richten. Auskünfte erteilt der Leiter unserer Stadtbetriebe, Herr Ing. Robert Scherer, Tel.: 02752 / 21100-8000.