Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Gresten suchen wir ab Mai 2023 eine/n

Bademeister (m, w, d)

Was du tun wirst:

Du sorgst für Sicherheit und Ordnung im Badebetrieb

Du überblickst die Situation und schaust, dass auch an heißen Tagen im Bad alles cool ist

Was du mitbringst:

Du musst jedenfalls gut und sicher schwimmen können. Als formale Qualifikation ist der Rettungsschwimmerschein nötig- den kannst du aber auch vor Arbeitsbeginn direkt im Bad machen.

Dein letzter Erste Hilfekurs ist nicht älter als 2 Jahre

Hitze und viele Menschen freuen Dich und macht dir nicht Kopfweh

Du bist gut darin in unübersichtlichen Situationen den Überblick zu behalten

Was du davon hast:

Einen tollen Job über die Sommersaison

Danach gibt es natürlich viele weitere Einsatzmöglichkeiten bei uns

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal im Beschäftigerbetrieb.

Mindestens bekommst Du bei uns 12,06 brutto pro Stunden - für Sonn- und Feiertage bekommst du natürlich Zulagen.

Das klingt super - ja ist es auch! Bewirb Dich noch heute telefonisch unter 0664 82 42335 oder lade Deine Bewerbung unter www.maschinenring-jobs.at unter der Jobnummer 14191 hoch.

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at