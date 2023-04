Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in der Buckligen Welt

Baggerfahrer für den Leitungstiefbau (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du wirst mit dem Kettenbagger diverse Baggerarbeiten machen.

Hauptsächlich wirst du Künetten graben, Planierarbeiten durchführen sowie einfache Aushub- und Grabungsarbeiten durchführen.

Du sitzt nicht nur am Bagger, sondern packst auch auf den Baustellen tatkräftig mit an.

Was du mitbringst:

Uns interessiert, was du kannst, nicht was du gelernt hast. In unserem Team arbeiten Maurer, Zimmerer, Landwirte, Pflasterer und auch Landschaftsgärtner.

Der Umgang mit diversen Maschinen und Werkzeugen ist für dich kein Problem.

Berufserfahrung als Baggerfahrer, idealerweise mit GPS-Geräten und am Bau von Vorteil

Du sprichst fließend Deutsch hast keine körperlichen oder gesundheitlichen Einschränkungen

Praxiserfahrung im Umgang mit diversen Baumaschinen.

Du besitzt einen Führerschein der Klasse B und ein eigenes Auto um täglich zur Firma bzw. auf die Baustelle zu kommen.

Was du davon hast:

Wir stellen dir die Arbeitskleidung und Schutzausrüstung kostenlos zur Verfügung. Darum musst du dich nicht kümmern.

Eine gute Arbeit ohne große Anfahrtswege. Deine Einsätze sind bei Kunden in unserer Region.

Fairer und pünktlicher Lohn. Du verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma, für die du arbeitest.

Der Bruttomonatslohn beträgt 2668,94 dazu kommen noch die Diäten. Ob bzw. wieviel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann schicke uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Foto! Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Bucklige Welt

Wiener Straße 13

2860 Kirchschlag

T: +43 (0) 59060 38223

jobs382@maschinenring.at