STELLENAUSSCHREIBUNG

Zur Verstärkung der Leitung des Städtischen Bauhofs gelangt bei der Stadtgemeinde Stockerau der Dienstposten eines/einer vollbeschäftigten gehobenen

Bauhofmitarbeiter/-in mit HTL Ausbildung

zur Besetzung. Diese Besetzung dient dem Ziel, zeitgerecht für Pensionierungen und dem dadurch benötigten Ersatz in der Leitungsebene vorzusorgen. Zum Tätigkeitsbereich zählt die Unterstützung der Bauhofleitung in den personellen und administrativen Führungsaufgaben. Nach dieser Übergangsphase sowie bei entsprechender Eignung ist in weiterer Folge die Betrauung mit dem Dienstposten des/der Bauhofleiter-Stellvertreter/in vorgesehen.

Zu den Aufgaben des Bauhofes gehören u.a. Müllabfuhr, Park- und Gartenanlagen, Forst, Stadtgärtnerei, Winterdienst, Fuhrpark, Straßenreinigung.

Aufnahmeerfordernisse:

Österr. Staatsbürgerschaft bzw. Staatsbürgerschaft eines EU- oder EWR- Mitgliedsstaates

Abgeschlossene facheinschlägige HTL-Ausbildung (z.B. Maschinenbau, Mechatronik) oder ein vergleichbarer Abschluss

Abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst bei männlichen Bewerbern

Mehrjährige Berufserfahrung (idealerweise in einer leitenden Funktion mit Personalführung)

Wir erwarten:

Gute Kenntnisse von öffentlichen Verfahrensabläufen

Kommunikationsfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft sowie Stärke im interdisziplinären Denken und Handeln

Fachliche, persönliche und soziale Kompetenz, Flexibilität und Selbständigkeit

Teamfähigkeit und Teamorientierung

Verantwortungsbewusstsein, wirtschaftliches Denken und Engagement

Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung

gute IT-Kenntnisse, Führerschein Klasse B

Ablegung der vorgesehenen Dienstprüfung innerhalb von 3 Jahren

Wir bieten:

eine verantwortungsvolle, vielseitige Aufgabe mit hohem Maß an Selbständigkeit und langfristiger beruflicher Perspektive

Arbeit in einem engagierten Team

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

vertragliches Dienstverhältnis nach dem NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976

Bewerbungen sind unter Anschluss sämtlicher Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationsnachweise, etc.) bis spätestens 30. Juli 2021 bei der

Stadtgemeinde Stockerau

Josef Wolfik-Straße 1

2000 Stockerau

einzureichen oder elektronisch an personalamt@stockerau.gv.at zu richten (beachten Sie bitte die maximale Dateigröße von 10 MB).