STELLENAUSSCHREIBUNG

In der Marktgemeinde Neidling gelangt die Stelle eines Bauhofmitarbeiters (m/w) mit 40 Wochenstunden zur Besetzung. Anstellung und Entlohnung erfolgen als Vertragsbedienstete/r nach dem NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976.

Anforderung:

Abgeschlossene Lehrausbildung (bevorzugt Installateur oder Elektriker)

Führerschein der Gruppen B und F

Österreichische/r Staatsbürger/in oder EU-Bürger/in

Für nähere Auskünfte steht das Gemeindeamt der Marktgemeinde Neidling unter 02741/8286-12 zur Verfügung.

Die Bewerbung mit Lebenslauf, Foto sowie den entsprechenden Nachweisen (Zeugnisse, Ausbildungsnachweise etc.) ist schriftlich bis spätestens 16. Oktober 2020 an die Marktgemeinde Neidling, Walter-Eder-Straße 7, 3110 Neidling oder per E-Mail an

gemeinde@neidling.gv.at zu richten.