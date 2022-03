Bei der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach a.M. gelangt ab Frühjahr 2022 die Stelle eines/einer

Bauhofmitarbeiters/-arbeiterin

für 40 Wochenstunden zur Besetzung.

Die Anstellung erfolgt vorerst befristet auf die Dauer von 6 Monaten und wird bei zufriedenstellender Dienstleistung auf unbestimmte Zeit verlängert. Die Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ GemeindeVertragsbedienstetengesetzes 1976 i.d.d.g.F., Entlohnungsgruppe 4.

Aufgabenbeschreibung:

Erledigung von kommunalen Aufgaben, vor allem in den Bereichen Bauhof, Straßen, Kanal, Wasser, Wald, Pflege und Instandhaltung öffentlicher Anlagen und Gebäude, Winterdienst, Landschafts- u. Ortsbildpflege.

Allgemeine Voraussetzungen:

Österreichische Staatsbürgerschaft bzw. EU/EWRStaatsbürger

bei männlichen Bewerbern – abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst

Einwandfreies Vorleben (Strafregisterbescheinigung)

Persönliche Qualifikationen:

körperliche, gesundheitliche und geistige Eignung

abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung

EDV-Kenntnisse

selbstständige und genaue Arbeitsweise

Bereitschaft zur Fort - und Weiterbildung

Übernahme von Wochenend- und Nachtbereitschaftsdiensten (Winterdienst)

Führerschein B (BE, F oder C von Vorteil)

Fachlicher Umgang im Bedienen von Arbeitsmaschinen

Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Freundlichkeit, Teamfähigkeit

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf sind unter Anschluss aller Ausbildungszeugnisse bis spätestens 15.04.2022 an die Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach a.M., Hauptstraße 25, 3472 Hohenwarth, bzw. an gemeinde@hohenwarth-muehlbach.at zu richten.