Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für den Maschinenring Region Weinviertel am Standort 2130 Mistelbach suchen wir ab sofort einen

Baumpfleger/Baumkletterer (m/w/d)

Was du tun wirst: Klettern, schneiden, Bäume pflegen

Bei den meisten Einsätzen deiner kleinen Partie geht es um den fachgerechten Schnitt von Bäumen, die Pflege von Kronen und das Entfernen von Totholz.

Ihr arbeitet aber auch Sturmschäden auf, schneidet Lichtraumprofile, Obstbäume und Sträucher sowie Hecken.

Wenn notwendig, trägt dein Team Bäume mit Seilklettertechnik, Hebebühne oder Schwerkran ab oder fällt sie.

Was du mitbringst: Genauigkeit und körperliche Fitness

Idealerweise bist du geprüfter Baumpfleger nach Önorm 1211122. Du hast schon etwas Erfahrung, bist körperlich topfit und liebst deinen Job.

Du achtest auf Sicherheit, bist genau und selbstständig bei deiner Arbeit.

Aufgrund deiner freundlichen und kommunikativen Art fällt dir der Umgang mit Kunden leicht.

Du besitzt einen Führerschein B und B+E, weitere Führerscheine sind dein Vorteil.

Was du davon hast: Erstklassiges Umfeld mit Entwicklungschancen

Du wirst von uns mit einer persönlichen Schutzausrüstung und Arbeitskleidung versorgt. Erstklassige Geräte verstehen sich von selbst- vom modernen Klettergut bis zur neuesten Motorsäge.

Mehr lernen. Fehlende Ausbildungen bekommst du von uns im Rahmen unseres Schulungsproramm. Wir unterstützen dich gerne bei deiner Weiterentwicklung.

Faire Entlohnung. Der Mindestlohn auf Basis Vollzeit beträgt laut KV mind. € 2.300,- brutto/Monat zuzüglich Diäten und ausbildungsbezogene Prämien (SKT-A und SKT-B).

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter Jobnummer 14246 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Region Weinviertel

Karin Fritsch

Wirtschaftspark 15

2130 Mistelbach

T: 059 060350-33

personal.regionweinviertel@maschinenring.at