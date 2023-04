Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Team des Maschinenring Neulengbach-Tullnerfeld freut sich auf Verstärkung. Ab sofort suchen wir in Vollzeit/Teilzeit für den Standort 3441 Judenau, Gewerbeparkstraße 12, eine/n

Baumpfleger/in (m/w/d)

Was du tun wirst:

Bei den meisten Einsätzen geht es um den fachgerechten Schnitt von Bäumen, die Pflege von Kronen und das Entfernen von Totholz.

Du arbeitest aber auch Sturmschäden auf, schneidest Lichtraumprofile, Obstbäume und Sträucher sowie Hecken.

Wenn nötig, trägt dein Team Bäume mit Seilklettertechnik, Hebebühne oder Schwerkran ab oder fällt sie.

Dein Einsatzgebiet ist in Niederösterreich und Wien.

Was du mitbringst:

Du hast Lust auf geregelte Arbeitszeiten und die Sicherheit eines starken Arbeitgebers.

Idealerweise bist du geprüfte/r Baumpfleger/in nach ÖNORM L1122 und liebst deinen Job.

Du hast schon etwas Erfahrung mit der Motorsäge, bist körperlich fit und hast keine Angst vor Höhe.

Du besitzt einen Führerschein mindestens der Kassen B und B+E. Du hast auch C? Das ist ein Vorteil.

Was du davon hast:

Wir bieten dir einen eigenverantwortlichen Aufgabenbereich mit einer interessanten, vielseitigen und herausfordernden Tätigkeit in einem krisensicheren Unternehmen.

Je nach Ausbildungsstufe (SKT-A, SKT-B, European Tree Worker) liegt der Monatslohn zwischen € 2.200,-und € 2.700,- brutto (zzgl. Diäten) bei einer Vollzeitbeschäftigung.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter Jobnummer 14982 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Neulengbach-Tullnerfeld

Jürgen Stein

Gewerbeparkstraße 12

3441 Judenau

T: 059060342-61 DW

juergen.stein@maschinenring.at