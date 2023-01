Stellenausschreibung Bausachverständigen

mit einem Beschäftigungsausmaß ab 20 Wochenstunden bzw. 40 Wochenstunden

Beim Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten gelangt die Stelle einer/eines Bausachverständigen zur Ausschreibung.

Sie lieben große Pläne und geben gerne Bescheid? Sie suchen am Bau nach Rechten und Pfichten? Die Abstandsregeln kannten Sie auch schon vor Corona? Sie sind belastbar, ein Teamplayer und absolut zuverlässig? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Die Anstellung erfolgt ab sofort nach den Bestimmungen des NÖ Vertragsbedienstetengesetzes. Je nach Vordienstzeiten bzw. je Ausbildungsstand in der Entlohnungsgruppe 6 bzw. 7.

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere:

Sie unterstützen die Gemeinden beim Begutachten der Einreichpläne und überprüfen die gesetzlichen Bestimmungen

Sie beraten die Bauwerber bei notwendigen Änderungen

Sie erstellen Niederschriften

Weitere Leistungen nach individueller Vereinbarung möglich

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Außendienstfahrten

Voraussetzungen bzw. Anforderungen:

Abschluss eines einschlägigen Studiums an einer Universität und der Ausübung einer mindestens einjährigen entsprechenden praktischen Tätigkeit oder Abschlussprüfung an einer höheren technischen Lehranstalt (einschlägige Fachrichtung) und der Ausübung einer mindestens dreijährigen entsprechen den praktischen Tätigkeit

Österreichische Staatsbürgerschaft bzw. Unionsbürgerschaft

Flexibilität, Team- Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit

Fähigkeit zum selbstständigen, genauen und präzisen Arbeiten

Einwandfreier Leumund sowie gesundheitliche und fachliche Eignung

Abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst bei männlichen Bewerbern

Vorleben (Strafregisterbescheinigung nicht älter als 3 Monate)

Bereitschaft zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung

Bereitschaft zur Ablegung der erforderlichen Gemeindedienstprüfung

Führerschein B (eigener PKW)

Ihre schriftliche Bewerbung inklusive Lebenslauf, Ausbildungs- und Dienstzeugnisse richten Sie bis spätestens 10. Februar 2023 an den Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten, 3100 St. Pölten, Hötzendorfstr. 13, zH. GF Johann Freiler, MA, MMSc oder per Mail an gemeindeverband@gvu-stpoelten.at