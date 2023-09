Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für Skigebiete am Hochkar suchen wir für die Wintersaison 2023/24

Bergbahnmitarbeiter (m/w/d)

Was du tun wirst:

Mitarbeit im täglichen Seilbahnbetrieb

Bedienung der Liftanlage

Verantwortung für den reibungslosten Ein- und Ausstieg

Durchführung und Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen

Schneeräumung an den Ein- und Ausstiegsstellen

Was du mitbringst:

Praxis als Skifahrer*in

Führerschein B und eigenes Kfz

Deutsch in Wort und Schrift

Bereitschaft zur Wochenendarbeit

Was du davon hast:

Kommunikation – fixe Ansprechperson im Maschinenring-Team

Saisonstelle – von Weihnachten bis Ostern

Kleidung – kostenlose Arbeitskleidung & Sicherheitsaussrüstung

Mehr lernen – Weiterbildungsmöglichkeiten beim Maschinenring

Sonder- und Sozialleistungen – ua. Skipass, günstiger Handytarif,

Mitarbeiterzeitung, viele Einkaufsvorteile uvm.

Stundenbruttolohn € 12,06 bis € 13,50 je nach Qualifikation

Klingt super - ist es auch! Bei Interesse an diesem Job melde dich bitte unter 0664 9606040 oder lade deine Bewerbung unter www.maschinenring-jobs.at unter der Jobnummer 16032 hoch.

Dein Kontakt

Maschinenring Region Amstetten

Richard Rafetzeder

Heide 9

3361 Aschbach

059060 30324

richard.rafetzeder@maschinenring.at