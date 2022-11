Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort.

Für die Abfüllgemeinschaft Thermenregion suchen wir jemanden zur

Betreuung der Weinfüllanlage (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du bringst die Weinfüllanlage zu den Winzern und stellst die Füllbereitschaft her.

Das Bedienen, Einstellen und Überwachen gehört genauso zu deinen Aufgaben wie die Einhaltung sämtlicher HACCP-Vorschriften und die Unterstützung unserer Winzer bei der Abfüllung ihrer Weine.

Deine Aufgabe ist es, die Qualität der Weine in die Flasche zu bringen und diese sicher zu verschließen.

Was du mitbringst:

Du hast Erfahrung und eine gewisse Affinität mit dem Produkt Wein und hast im besten Fall eine weinbauliche Ausbildung absolviert.

Geschick im Umgang mit kleinen technischen Problemen. Kleine Reparaturen erledigst du selbst.

Zum Erreichen deines Arbeitsortes benötigst du den Führerschein Klasse B und ein eigenes KFZ. Es ist auch von Vorteil, wenn du den Staplerschein besitzt.

Sauberes und Sorgfältiges Arbeiten ist für dich ein Grundsatz. Auch der Umgang mit Menschen liegt dir.

Was du davon hast:

Pünktliche Entlohnung ist für uns selbstverständlich - du bekommst einen Bruttostundenlohn von € 13,50 sowie Bezahlung der angeordneten Kilometer, die du mit deinem privaten Auto fährst.

Arbeiten in einem krisensicheren Unternehmen mit familiärer Atmosphäre - bei uns bekommst du Wertschätzung für deine geleistete Arbeit.

Einen Voll- oder Teilzeitjob in den Arbeitsbezirken Baden & Mödling mit eigenverantwortlichem Aufgabenbereich und interessanten Tätigkeiten.

Klingt interessant? Dann bewirb dich am besten online unter www.maschinenring-jobs.at - Jobnummer 10819! So geht es für dich und uns am einfachsten.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Theresa Gaupmann

Betriebsring 13

2483 Ebreichsdorf

T: 059060 38116

theresa.gaupmann@maschinenring.at