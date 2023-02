Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Randegg suchen wir ab sofort eine/n

Betriebselektriker m/w/d

Was du tun wirst:

Du hältst die Anlage am Laufen

Wartung und Instandhaltung der Produktionsanlage im 3 Schichtbetrieb

Selbstständige Fehlersuche und Reparatur der elektrischen Anlage bei Störungen

Programmierung von Steuerungen, Frequenzformern, ...

Was du mitbringst:

Abgeschlossene Ausbildung als Elektriker oder Betriebselektriker

Mehrjährige Berufserfahrung ist super, aber nicht Bedingung

Wichtig ist Ehrgeiz, Motivation und eine selbstständige lösungsorientierte Arbeitsweise

Was du davon hast:

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal im Beschäftigerbetrieb. Für dich als Facharbeiter sind das mind. 15,19 brutto/ Stunde + die Zulagen für die Nachtschicht. Wenn du Überstunden machst, bekommst Du die gesetzliche Zuschläge natürlich sofort ausbezahlt.

Planbare Arbeitszeiten

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Das ist deine neue berufliche Herausforderung? Dann nimm diese an! Lade deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und deinen Lehrbrief auf www.maschinenring-jobs.at unter der Jobnummer 14407 hoch. Bei Fragen unter 0664 8242335 einfach melden.

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2, 3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at