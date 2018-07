Wachsen Sie mit uns. Unterstützen Sie exzellente Forschung.

IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes, internationales Institut in Klosterneuburg bei Wien, das Spitzen-forschung in den Bio- und Formalwissenschaften sowie in der Physik und Chemie betreibt. Als MitarbeiterInnen der Administration und der Scientific Service Units unterstützen wir unsere WissenschaftlerInnen bei ihrer exzellenten Forschungsarbeit.

CNC-Dreher und Fräser (w/m) für mechanische Werkstatt

Der Miba Machine Shop konstruiert, fertigt, montiert und testet Lösungen, die nach den fachspezifischen Anforderungen unserer WissenschaftlerInnen in realen Experimenten eingesetzt werden. Wir bieten somit einen interessanten und abwechslungsreichen Job unter Verwendung modernster Technologien. Sind Sie interessiert, wie Ihre zukünftige Arbeitsumgebung aussehen könnte? Dieses kurze Video gibt Einblicke in den modernen und weitläufigen Campus von IST Austria.

Ihre Aufgaben

Mitarbeit in der Entwicklung von Prototypen für den Laborbetrieb, in enger Zusammenarbeit mit Entwicklungsingenieuren der mechanischen und elektronischen Werkstatt sowie WissenschaftlerInnen des Institutes

Bauen, Testen und Inbetriebnahme von Geräten in Kleinstserie

Modifikation und Reparatur von elektronischen und mechanischen Geräten, die in der Forschung zum Einsatz kommen

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung mit Lehrabschlussprüfung (zB Metalltechnik)

Selbständige Programmierung von CNC-Programmen an der Maschine

Sicherer Umgang mit CNC Dreh- und Fräsmaschinen

Breite Erfahrung in den unterschiedlichen Bearbeitungsmöglichkeiten von Edelstahl, Buntmetallen und diversen Kunststoffen

Grundkenntnisse in einem CAD/CAM-System

Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil

Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Qualitätsbewusstsein

Freude an der Arbeit im Team

Wir bieten

Eine herausfordernde Position in einem dynamischen & wachsenden Umfeld

Ein interessantes & zukunftsweisendes Aufgabengebiet

Flexible Arbeitszeiten & betriebliche Sozialleistungen

Eine internationale & offene Kultur

Eine wertschätzende & respektvolle Arbeitsumgebung

Wir legen viel Wert auf Vielfalt und setzen uns für Gleichbehandlung ein

Kostenloser Shuttle-Bus von Wien

(Station Heiligenstadt, Dauer: ca. 22 min.)

Für diese Position ist ein Mindestgehalt von EUR 2.000,-- brutto/Monat vorgesehen. Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, Zeugnissen und Referenzen) per eMail an: recruiting@ist.ac.at

Institute of Science and Technology Austria | Am Campus 1 | 3400 Klosterneuburg | +43 (0)2243/9000 0 | www.ist.ac.at