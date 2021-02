Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir engagierte und zuverlässige

Dachdecker - Spengler-Zimmerer (w/m) (Fach - und Hilfsarbeiter)

(Fach - und Hilfsarbeiter) Lehrlinge (w/m)

LKW-Kranfahrer (m/w) mit Kenntnissen

Wir bieten eine leistungsgerechte Entlohnung nach dem jeweiligen Branchen-KV, ein familiäres Betriebsklima und bei Bedarf Wohnmöglichkeit.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Mail an: claudia@wanzmann.com

oder an Wanzmann GmbH & Co KG,

Mankerstraße 27, 3250 Wieselburg

Tel.: 07416-59000