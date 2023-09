Die Universität für Weiterbildung Krems ist spezialisiert auf berufsbegleitende Weiterbildung. Als öffentliche Universität arbeitet sie mit ihrer Expertise in Forschung und Lehre an der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und richtet ihr Studienprogramm danach aus. Mit rund 8.000 Studierenden aus rund 85 Ländern verbindet die Universität für Weiterbildung Krems langjährige Erfahrung in wissenschaftlicher Weiterbildung mit Innovation und höchsten Qualitätsstandards in Forschung und Lehre. Krems liegt in der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft Wachau, 60 km von Wien entfernt.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung / Department für Europapolitik und Demokratieforschung gelangt folgende Position zur Besetzung:

Departmentassistent_in (m/w/d)

30 Std./Woche Inserat Nr. SB23-0167

Ihre Aufgaben

allgemeine Sekretariats- und Organisationsaufgaben

Dokumentation, Archivierung und Buchhaltung für das Department

Reiseplanung für die Mitglieder des Departments (national und international)

Adressmanagement und Verwaltung der Kontakte des Departments

Recherchetätigkeiten im Internet

Unterstützung im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Website, Social Media)

Mitarbeit bei der Organisation, Vorbereitung und Nachbereitung von Workshops, Tagungen und Meetings

Mithilfe in der Korrespondenz des Departments

Unterstützung beim Korrekturlesen und Redigieren von wissenschaftlichen Texten, Vorträgen, PowerPoint Präsentationen (Deutsch, Englisch)

Mitwirkung beim universitären Berichtswesen

Betreuung der Bibliothek des Departments, Mitarbeit bei der Literaturverwaltung

Ihr Profil

Für die Bewerbung setzen wir folgende Qualifikationen voraus:

allgemeine Universitätsreife (Matura, Berufsreifeprüfung)

Grundkenntnisse im Bereich Web-Editing für die Verwaltung der Website oder hohe Bereitschaft sich rasch einzulernen

ausgezeichnete und umfassende MS-Office Kenntnisse

ausgezeichnete Deutsch- (mind. C1) und sehr gute Englischkenntnisse (mind. B2)

Offenheit und Lernbereitschaft für den Einsatz digitaler Arbeitsmittel

ausgezeichnete kommunikative und organisatorische Fähigkeiten

selbstständige, pro-aktive und sorgfältige Arbeitsweise sowie die Fähigkeit Aufgaben zu priorisieren und Deadlines einzuhalten

Teamfähigkeit

Darüber hinaus sind folgende Kriterien wünschenswert:

abgeschlossenes Bachelor-Studium (z.B. Politikwissenschaft, Soziologie oder verwandte Disziplin in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften)

mind. 1-jährige Berufserfahrung im administrativen oder organisatorischen Bereich

Interesse an europa- und demokratiepolitischen Themenstellungen

Grundkenntnisse im Bereich der Buchhaltung

Erfahrung mit MS Teams, Zoom, Moodle und Zotero

Ihre Perspektive

Voll- oder Teilzeit (mind. 30 Std./Woche – Gleitzeit), vorerst befristet bis Ende Oktober 2025, bei einem Mindestgehalt von EUR 2.380,20 brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Einstufung gem. Kollektivvertrag der Universitäten §54 VwGr. IIIa), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

Möglichkeit zum Homeoffice sowie zum mobilen Arbeiten (im Ausmaß von max. 42% der Arbeitszeit)

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Universitäts-Sportinstituts (USI)

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen.

Die Universität für Weiterbildung Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 18.10.2023 über unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs