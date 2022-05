Pacovis ist ein solides, inhabergeführtes Schweizer Unternehmen, das sich seit bald 90 Jahren an der Zukunft orientiert. Als verlässliche Dienstleister Beschaffungsprozesse in der Fleisch-, Convenience- und Gastrobranche sind wir mit Begeisterung dabei, wenn es um Lösungen für unsere Kunden geht. Eine Begeisterung, die ansteckt. Vielleicht auch Sie? Um den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, brauchen wir Ihre Unterstützung. Als

EinkäuferIN bedruckte Artikel (m/w/d) (Vollzeit)

komplettieren Sie Ihr künftiges Team, bereichern unser Unternehmen mit Freude, Elan und Kompetenz und erleben dabei Ihr persönliches, berufliches Glück. In dieser Funktion wirken Sie tatkräftig und verantwortungsvoll bei der Bewältigung des Tagesgeschäftes mit.

Ihre Verantwortungsfelder

Unsere Geschäftspartner und Kunden finden in Ihnen einen wertvollen Ansprechpartner und werden von Ihnen kompetent und vielfältig beraten

Das Erarbeiten von Preisvergleichen, Kalkulationen sowie Offerterstellungen für bedruckte Artikel macht Ihnen Freude

Sie sind verantwortlich für die selbständige, korrekte und termingerechte Abwicklung der Einkaufsbestellungen von bedruckten Artikeln (inkl. Verwaltung der Kundenmuster)

Routinearbeiten wie das Pflegen von Artikel-, Lieferanten-Stammdaten und Spezifikationen, das Verbuchen von Rechnungen, die Erledigung allgemeinerEinkaufsadministrationsaufgaben und das Führen von Korrespondenzin Deutsch, Englisch fallen Ihnen leicht

Reklamationen begegnen Sie mit Offenheit, erledigen sie mit hoher Kompetenzund betrachten diese als Chance zur Verbesserung

Die Prozesse in Ihrem Aufgabenbereich prüfen Sie laufend, erkennen Optimierungsmöglichkeiten und treiben die Umsetzung aktiv voran

Ihr Profil

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung, haben bereits einige Jahre Berufserfahrung als EinkäuferIN oder erfolgreich eine entsprechende Weiterbildung abgeschlossen. Sie bringen ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Selbständigkeit und Verhandlungsgeschick mit. Die Arbeit macht Ihnen Spaß und die Freude, erfolgreich in einem dynamischen und internationalen Umfeld tätig zu sein, erleichtert es Ihnen, die täglichen Herausforderungen zu bewältigen und verhilft Ihnen zu Glücksmomenten. Sie verfügen über eine ziel- und team-orientierte Arbeitsweise und eine gute Sozialkompetenz. Effizienz gehört genauso zu Ihren Stärken wie Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein. Wenn Sie dazu noch Sicherheit in der Anwendung aktueller IT- und ERP-Systeme mitbringen, dann passen Sie zu uns.

Ihre Perspektiven

Es erwartet Sie die Herausforderung, in einem dynamischen Umfeld an den täglichen Aufgaben zu wachsen und an Kompetenz zu gewinnen. Sie stehen in enger Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen am Firmenstandort sowie dem Produktmanagement und dem strategischen Einkauf unserer Muttergesellschaft in der Schweiz. Wir offerieren Ihnen ein der Aufgabe entsprechendes Entgelt von brutto € 35.000 auf Vollzeitbasis mit Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation, gute Sozialleistungen und flexible Arbeitszeiten.

Kontakt

Begeistert? Wenn Sie in dieser Aufgabe Ihre Chance und Herausforderung sehen, dann überzeugen Sie uns mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto und schicken diese ausschließlich per Mail an die folgende Adresse: ddi@pacovis.at,

Pacovis Österreich GmbH & CO KG,

Frau Dschamila Dilekci,

Zum Wiesfeld 11, 2000 Stockerau,

Österreich.