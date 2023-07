Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Scheibbs suchen wir ab sofort eine/n

Elektriker (m/w/d/) - geringfügig

Was du tun wirst:

Du ermittelst die Ursache bei Störungen von Haushaltsgeräten, reparierst sie eigenständig und führst auch Senderdurchläufe bei Fernsehern durch.

Hausbesuche bei Kunden

Was du mitbringst:

Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick

Erfahrung bei Reparaturen von diversen Haushaltsgeräten

Hilfsbereitschaft und freundliches Auftreten

Ausbildung als Elektriker von Vorteil

Was du davon hast:

Flexibilität und eigenständiges Arbeiten.

geringfüge Anstellung - lässt sich optimal beispielsweise mit einer Landwirtschaft verbinden

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Als Facharbeiter verdienst du 16,80 € brutto pro Stunde. Ob und wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Erfahrung und Qualifikation ab.

Interessiert? Dann bewirb dich gleich mit der Jobnummer 15624 unter www.maschinenring-jobs.at oder sende deine Unterlagen an michaela.sonnleitner@maschinenring.at

Dein Kontakt

Maschinenring Erlauftal

Michaela Sonnleitner-Eichinger

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 59060 32431

michaela.sonnleitner@maschinenring.at