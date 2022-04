Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für Kunden in in Bezirken Hollabrunn, Horn und Korneuburg suchen wir ab sofort:

Elektriker oder Elektiker-Helfer (m/w/d)

Was du tun wirst:

Bei Neu- und Umbauprojekten übernimmst du die Arbeiten oder begleitest sie.

Du überprüfst betriebstechnische Anlagen.

Du installierst neue Elektroanlagen und baust bestehende aus.

Bei einer Störung kümmerst du dich um die Sofortmaßnahmen.

Von der Installation über die Inbetriebnahme bis zur Instandhaltung: Du kümmerst dich um die elektronischen Anlagen

Du wartest Elektroanlagen, Sicherheitstechnik und Sicherheitsbeleuchtung

Was du mitbringst:

Das Fachwissen und die Fertigkeiten, die du brauchst, um diese Aufgaben sehr gut zu bewältigen. Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Elektriker oder vergleichbare Qualifikationen.

Du verstehst technische Zusammenhänge und weißt, was gute Qualität ausmacht.

Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und umsichtig.

Du arbeitest gut und gerne im Team.

Du kannst dich auf Deutsch gut verständigen und verstehst schriftliche Arbeitsanweisungen.

Du besitzt einen Führerschein B und ein Auto.

Was du davon hast:

Eine gute Arbeit ohne große Anfahrtswege. Deine Einsätze sind bei Kunden in unserer Region.

Fairer und pünktlicher Lohn. Du verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma, für die du arbeitest.

Du arbeitest in deiner Region. So sparst du dir lange Anfahrtswege.

Moderne Schutzausrüstung stellen wir dir zur Verfügung.

Der Mindestlohn nach KV liegt für Fachkräfte bei € 15,12/h brutto inkl. Montagezulage. Diäten kommen hier noch dazu. Dein Monatsbrutto wird dann ohne Überstunden bei ca. 2.800 Euro liegen. Helfer bekommen € 13,31/h brutto inkl. Montagezulage.

Klingt spannend? Dann bewirb dich gleich jetzt unter der Job Nr. 11448 auf www.maschinenring-jobs.at oder sende uns eine E-Mail.

Bitte schick uns zumindest einen Lebenslauf mit Foto. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Hollabrunn-Horn

Roman Nigischer

Mold 72

3580 Horn

Büro 2020 Hollabrunn: Wienerstraße 132

T: 059060 380 33

roman.nigischer@maschinenring.at