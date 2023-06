Die Universität für Weiterbildung Krems ist spezialisiert auf berufsbegleitende Weiterbildung. Als öffentliche Universität arbeitet sie mit ihrer Expertise in Forschung und Lehre an der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und richtet ihr Studienprogramm danach aus. Mit rund 8.000 Studierenden aus rund 85 Ländern verbindet die Universität für Weiterbildung Krems langjährige Erfahrung in wissenschaftlicher Weiterbildung mit Innovation und höchsten Qualitätsstandards in Forschung und Lehre. Krems liegt in der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft Wachau, 60 km von Wien entfernt.

Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Abteilung für Infrastruktur / Campus Kids gelangt folgende Position als Karenzvertretung zur Besetzung:

Elementarpädagog_in (m/w/d)

40 Std./Woche Inserat Nr. SB23-0118

Ihre Aufgaben

pädagogische Betreuung der Kinder unserer Mitarbeiter_innen zwischen 1,5 und 6 Jahren im Rahmen von Campus Kids

eigenständige Beaufsichtigung der Nachmittagsgruppe und Unterstützung in der Vormittagsgruppe

Erarbeitung von Tages- und Wochenplänen nach pädagogischen Grundsätzen

Durchführung und Reflexion altersadäquater Bildungsimpulse für Kinder im Alter von 1,5 bis 6 Jahren

tägliche Dokumentation und Reflexion der Bildungsarbeit

fachkundige Gestaltung der gesamten Bildungspartnerschaft und bestmögliche Unterstützung von Transitionen in die nächste Bildungseinrichtung

allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Ihr Profil

Für die Bewerbung setzen wir folgende Qualifikationen voraus:

abgeschlossene pädagogische Ausbildung (z.B. BAfEP, Psychologie, Pädagogik/Erziehungswissenschaften, Akademie für Sozialarbeit, FH Soziale Arbeit)

sicherer Umgang mit Microsoft Anwendungen

sehr gute Deutsch- (mind. B2) und gute Englischkenntnisse (mind. B1)

selbstständige Arbeitsweise sowie organisatorische Fähigkeiten, um Tages- und Wochenpläne nach pädagogischen Grundsätzen anregungsreich, strukturiert und in Verbindung mit dem vorgegebenen Bildungsrahmenplan zu erarbeiten und vorzubereiten

Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit im Team sowie kontinuierliche Teamreflexionen

Motivation und Interesse an der transparenten Elternarbeit

Kreativität und musikalische Kenntnisse (mind. ein Musikinstrument wird beherrscht)

hohe Flexibilität und Leistungsbereitschaft

Darüber hinaus sind folgende Kriterien wünschenswert:

Berufserfahrung in pädagogischen Einrichtungen (z.B. in Form von Praktika)

facheinschlägige Zusatzausbildung (z.B. Heil- und Sonderpädagogik, Zusatzausbildung Hort, Montessoripädagogik, Outdoorpädagogik etc.)

Kenntnisse der Software Kidsfox

Ihre Perspektive

Vollzeit (40 Std./Woche - Gleitzeit), vorerst befristet als Karenzvertretung bis 22.05.2025, bei einem Mindestgehalt von EUR 3.000,- brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Einstufung gem. Kollektivvertrag der Universitäten §54 VwGr. IIIa), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Universitäts-Sportinstituts (USI)

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen.

Die Universität für Weiterbildung Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 20.07.2023 über unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs