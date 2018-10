Als Tochter des weltweit tätigen Eni-Konzerns ist Eni Austria am österreichischen Tankstellenmarkt bestens etabliert. Für unsere Eni Servicestation in Schottwien S6 am Semmering suchen wir ab sofort:

Eni-Servicestations-Unternehmer/innen

Ihre Aufgaben:

Eigenverantwortliches Führen der Servicestation (inkl. Shop und Gastronomie)

Suche, Auswahl und Führen Ihrer Mitarbeiter/innen

Einkauf, Verkauf sowie Organisation des gesamten Warensortiments

Umsetzung der nationalen Promotion-Aktivitäten

Einhaltung von Qualitätsstandards, Erscheinungsbild und Top-Service

Ihre Qualifikationen:

Kaufmännische Ausbildung und unternehmerisches Denken

Idealerweise Erfahrung in der Führung eines Einzelhandels- oder Gastronomiebetriebes, einer Tankstelle oder als selbstständige/r Unternehmer/in

Erfahrung und Fähigkeit, Mitarbeiter/innen zu führen und zu motivieren

Solide finanzielle Voraussetzungen und Freude an der Selbstständigkeit

Wenn Ihnen der Umgang mit Menschen Freude bereitet und Sie gerne die Vorteile eines starken Unternehmens mit Ihrem individuellen unternehmerischen Einsatz verbinden wollen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung an:

Eni Austria GmbH

z.H. Mag. Elisabeth Löffler

bewerbung.at@eni.com

Tel. 01 - 24 0 70 - 32 14

eni.com/at