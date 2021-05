Innendienst Export Vertrieb/ Auftragsbearbeitung in Vollzeitbeschäftigung (38 h/Woche)

Isoplus Image Video: www.isoplus.at/ueber-isoplus./firmenvideo

Isoplus ist Marktführer in der Herstellung von werkseitig vorgedämmten Rohrsystemen für die Nahund Fernwärmeversorgung sowie für Industrieanlagen aller Art. Der Standort Hohenberg im Traisental, NÖ ist das Haupt-Produktionswerk (mit ca. 90%iger Exportquote) der Isoplus-Gruppe, welche als 100%iger Familienbetrieb ein Arbeitgeber mit stabilen Strukturen, Werten und Visionen ist. Der Standort Hohenberg bietet mit seiner Marktführerschaft ein äußerst zukunftssicheres Umfeld in einer wachsenden und zukunftssicheren Branche der Fernwärme, die eine wesentliche Rolle in der Energiewende spielt und spielen wird.

Zur ehestmöglichen Besetzung in unserem Haus suchen wir eine(n) neue(n) Mitarbeiter(in) im Export-Vertrieb für den Innendienst / Auftragsbearbeitung.

Auf Sie warten spannende Aufgaben! Sie arbeiten in einer jungen, erfahrenen und eingespielten Abteilung mit außerordentlich kollegialem Teamgeist.

Ständiger Dienstort ist Hohenberg im Traisental, NÖ. In eher seltenem Ausmaß sind für Team building und Umsetzung der Aufgaben auch innereuropäische Dienstreisen (wenige Tage pro Jahr) möglich.

Ihre Tätigkeiten umfassen:

Ansprechperson der internationalen KollegInnen aus den Ihnen zugewiesenen Märkten/Ländern

Abstimmung und Kommunikation von Lieferzeiten und Lieferplanungen

Regelmäßige interne Abstimmung mit Produktionsplanung und Versandabteilung

Erstellung von Auftragsbestätigungen und Verrechnung der Produkte gemäß Preislisten

Erfassung und -begleitung der Kundenaufträge von der Bestellung bis zum Versandtermin

Urlaubsvertretung anderer Teammitglieder

Bei entsprechendem Einsatz, Selbstständigkeit und Verlässlichkeit stehen Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung im Unternehmen jedenfalls in Aussicht!

Wir suchen Personen mit:

sicherer und verständlicher Ausdrucksweise in Hochdeutsch

sicherem Englisch in Wort und Schrift (=Voraussetzung)

weitere Fremdsprachen können von Vorteil sein

Kommunikationsfähigkeit und selbstsicherem Auftreten

Verlässlichkeit und Sorgfalt

der Fähigkeit bzw. Stärke, Probleme zu defnieren, Lösungsansätze zu fnden und aktiv an deren Durchführung zu arbeiten

sicherem Umgang mit mathematischen Grundrechnungsarten, v.a. Prozentrechnen!

Neugier an industrieller Fertigung und technischem Interesse

Erfahrung im Innendienst und im Bauwesen-nahen Umfeld bzw. Projektgeschäft sind keine Voraussetzung aber ein Vorteil

versiertem Umgang mit den gängigen MS Ofce Produkten (Outlook, Excel, Powerpoint, Word)

Wir bieten Ihnen für die beschriebene Position das kollektivvertragliche Mindestbruttogehalt von € 2.222,50 / Monat.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Kontakt: Gregor Wegerer | E-Mail: gregor.wegerer@isoplus.group| Telefon: +43 (2767) 8002-0

Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft m.b.H. | Furthofer Straße 1a, A-3192 Hohenberg | www.isoplus.at