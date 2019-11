Als größter österreichischer Süßwarenhersteller steht unser Name für Qualität, Innovation, Verlässlichkeit und Tradition.

Für unsere Produktionsabteilung "Mogul" in Wolkersdorf suchen wir eine/n

FACHARBEITER/IN

Was Sie erwartet

treuung einer Mogul-Prod uktionslinie Sicherstellung einer effizienten Produktion unter Einhaltung einschlägiger Qualitäts- und Hygienerichtlinien

selbständige Behebung kleinerer Störungen sowie Mitarbeit bei Wartungen und Rüstungen

Ihr Profil

Facharbeiter/in oder Meister/in mit abgeschlossener Lehre als Bäcker, Konditor, Koch, Molker- und Käser oder verwandtem Beruf im Lebensmittelbereich

mehrjährige Erfahrung im Bereich der Produktion von Lebensmitteln

sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

gutes technisches Verständnis

erste Führungserfahrung

Bereitschaft zu Schichtarbeit (3- und 4-Schicht) unbedingt erforderlich

selbständige und strukturierte Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen

eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem gut eingespielten Team

eine leistungsorientierte Entlohnung (Bezahlung nach KV Süßwarenindustrie) mit monatlich ab € 1.952,76 brutto sowie entsprechende Sozialleistungen (Betriebsküche, Betriebsarzt, gratis Obst etc.)

Gleich bewerben! Wir freuen uns auf Sie! Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie am besten per E-Mail an Frau Mag. Eva Hipfinger unter recruiting@manner.com.

Sollte diese Ausschreibung für Sie gerade nicht passen, dann freuen wir uns auf Ihren Besuch auf unserer Homepage. Im Karriereteil sind alle derzeit offenen Stellen bei der Josef Manner & Comp. AG ausgeschrieben.