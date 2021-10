Die Pappas Automobilvertriebs GmbH ist ein Unternehmen der Pappas Holding und zählt zu den größten Betrieben der Automobilbranche in Österreich. Wir suchen für unseren Standort in Amstetten zum sofortigen Eintritt einen

Fahrzeugtester/ Pkw-Auslieferer für

Neu- und Gebrauchtwagen (m/w)

In dieser anspruchsvollen Position sind Sie organisatorisch in den Pkw-Verkauf eingebunden und unterstützen die Verkäufer in allen anfallenden Bereichen betrefend der An- und Auslieferung von Fahrzeugen.

Zu Ihren Aufgaben zählen:

PKW-Ankaufstest durchführen

Ausgabe Probefahrten

Koordination Werkstattumbauten und Umrüstungen

Fahrzeugübernahme bei Anlieferung

Fahrzeugauslieferung an Kunden

Kontrolle der Fahrzeugaufbereitung

Wartung des Fuhrparks

Sie verfügen über:

Erfahrung aus einer vergleichbaren Position von Vorteil, idealerweise KFZ Ausbildung

Produktkenntnisse der Marke Mercedes-Benz von Vorteil

Autoafinität

Führerschein Klasse B

gutes technisches Verständnis und EDV-Kenntnisse

Deutsch in Wort und Schrift

Kunden- und Serviceorientierung

gepflegtes, ofenes und kundenorientiertes Auftreten

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung an die Pappas Automobilvertriebs GmbH, zH Frau Julia Greinöcker, Mayrhoferstraße 36, 4030 Linz oder senden Sie diese per Email an: jobs@pappas.at

Es erwartet Sie ein Gehalt, welches sich aus Ihrer individuellen Qualifikation und einer relevanten Berufserfahrung zusammensetzt. Der Kollektivvertrag sieht für diese Position ein Jahresbruttoentgelt in der Höhe von mindestens € 23.800 - vor; zur Überzahlung sind wir gerne bereit.