Das Traditionsunternehmen in Waidhofen/Ybbs existiert seit 1628 und trägt seit 1880 den Namen Schneckenleitner. Weltweit schwören Winzer auf die Qualität aus dem Ybbstal, in ihren Kellern reifen die edelsten Weine in Eichenfässern aus Waidhofen. Kein Wunder, denn bei der Produktion greifen Paul Schneckenleitner und sein Team auf ein über Jahrzehnte lang erworbenes Know-how zurück.

Verarbeitet wird ausschließlich Holz in bester Qualität, die Wahl geeigneter Eichenbäume erfolgt eigenhändig in ausgesuchten Wäldern. Das im Firmen-Sägewerk aufbereitete Holz wird nach jahrelanger Lagerung auftragsbezogen verarbeitet – entweder am Firmensitz Unter der Leithen 13 (Barrique-Fässer) oder in der neu errichteten Produktionsstätte in der Opponitzerstraße 9, Gstadt.

Fassbinder – ein Beruf mit Zukunft

Der Beruf des Fassbinders existiert seit vielen hundert Jahren, wobei heute modernste Fertigungsmaschinen die Arbeit unterstützen. Die weltweit große Nachfrage von renommierten Winzern nach Holzfässern in Top-Qualität sorgt dafür, dass dieses Handwerk eine sichere Zukunft hat. Denn solange es Wein gibt, wird es den Beruf des Fassbinders geben!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Fassbinderlehrlinge (m/w)

mit handwerklichem Geschick und Freude am Arbeiten mit Massivholz

Holztechniker (m/w) für die Fassproduktion

idealerweise mit abgeschlossener Lehre als Fassbinder, Zimmermann oder Tischler und Berufserfahrung in der Holzverarbeitung. Auch handwerklich geschickte Quereinsteiger mit Interesse am Werkstoff Holz sind willkommen.

Wir bieten

vielseitige Tätigkeit in familiärem Betriebsklima

moderne Fertigungsmaschinen

Aufstiegschancen

leistungsorientierte Überbezahlung

dauerhaften und sicheren Arbeitsplatz

Bewerbungen bitte per Mail an: paul@schneckenleitner.co.at

Fassbinderei Paul Schneckenleitner

Unter der Leithen 13, 3340 Waidhofen/Ybbs

Tel.: 07442/545 13

www.schneckenleitner.co.at