Kaum vorstellbar wäre die Welt mehr ohne eine hocheffiziente Logistik. Der Endverbraucher ist ebenso wie nahezu jedes Unternehmen auf sie angewiesen - vom Autobauer über den Supermarkt bis hin zum Online-Shop. Schließlich möchte jeder, dass die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Kein Wunder, dass die Logistik mittlerweile zu den wichtigsten Branchen zählt. Ihre Mitarbeiter sorgen dafür, dass Warenströme und Lieferketten reibungslos funktionieren. Egal ob die Güter per Flugzeug, Bahn, LKW oder Schiff transportiert werden.

Große Auswahl an Jobs

So vielseitig die Aufgaben und Herausforderungen in der Logistik, so vielseitig sind auch die Jobs. Von Verkauf und IT, Disposition, Kundenservice, Lagerwirtschaft bis hin zu Personalführung und Logistikberatung – die Auswahl an Berufsbildern ist groß.

Als globaler Logistikdienstleister bietet DACHSER diese Fülle an Möglichkeiten im In- und Ausland an.

Besonders engagiert sich das Familienunternehmen in der Lehre und bildet beispielsweise Berufskraftfahrer, Speditionskaufleute und Betriebslogistiker aus.

„Die Branche ist ein spannendes Arbeitsfeld für Leute, die vernetzt denken, gern im Team arbeiten und komplexe Arbeitsabläufe organisieren können“, sagt Anja Schlesinger, Ausbildungsleiterin des Standorts in Himberg.

DACHSER setzt dabei auf die duale Ausbildung. „Wir glauben, dass eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis während der Lehre wichtig und richtig ist“, erklärt Schlesinger. Das bringt Vorteile für beide Seiten: Die jungen Leute können ihr theoretisches Wissen anhand von realen Situationen festigen und erweitern. Und DACHSER kann künftige Nachwuchskräfte früh in den Betrieb einbinden, ihnen firmeneigene Abläufe und die Unternehmensphilosophie näherbringen. „Wir investieren auf diesem Weg in die künftige DACHSER-Generation und damit in unsere Zukunft.“

Mit einer Lehrausbildung bei DACHSER legst Du den Grundstein für eine spannende berufliche Karriere. Die Übernahmechance liegt bei nahezu 100%. Das eröffnet Dir nach der Ausbildung hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten.

