ÖFFENTLICHE STELLENAUSSCHREIBUNG

Bei der STADTGEMEINDE MELK gelangt der Dienstposten einer/s Mitarbeiters/in für die Abteilung

Finanzen

Dienstzweig Rechnungsfachdienst

mit einem Beschäftigungsausmaß von mindestens 30 Wochenstunden zur Besetzung.

Das Aufgabengebiet umfasst die laufende Gemeindebuchhaltung, die Buchhaltung der Verbände, die Erledigung des Abgabenwesens sowie die Verantwortung für die Zeiterfassung. Die Mitarbeit bei verschiedenen laufenden Projekten inner- und außerhalb der Finanzabteilung runden das anspruchsvolle Tätigkeitsgebiet ab.

Aufnahmebedingungen bzw. Anstellungserfordernisse:

abgeschlossene kaufmännische Schul- und Berufsausbildung

Erfahrung im Bereich Rechnungswesen wünschenswert (bevorzugt Gemeindebuchhaltung)

gute Buchhaltungs- und fundierte IT-Kenntnisse (MS Office, Buchhaltungssoftware)

Freude im Umgang mit Zahlen, verantwortungsbewusstes selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit, Flexibilität und Dienstleistungsorientierung sowie ein einwandfreies Vorleben.

Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung und zur späteren Ablegung der Dienstprüfung

Es wird zunächst ein befristetes Dienstverhältnis geboten, ein späteres unbefristetes Dienstverhältnis ist möglich. Anstellung und Entlohnung erfolgen aufgrund der Bestimmungen des NÖ Gemeinde – Vertragsbedienstetengesetzes 1976, LGBI. 2420 i.d.g.F, und des Dienstpostenplanes der Stadtgemeinde Melk (Entlohnungsgruppe 5). Die Entlohnung beträgt daher derzeit mindestensEUR 1.407,46 brutto für 30 Wochenstunden. Die tatsächliche Einstufung erfolgt nach dem jeweiligen Vorrückungsstichtag.

Ein Wohnsitz im Gemeindegebiet Melk bzw. die Bereitschaft, hier einen Wohnsitz zu begründen, wären vorteilhaft, sind aber nicht Voraussetzung.

Als Bewerbungsunterlagen sind erforderlich:

Bewerbungsschreiben mit Begründung für die Eignung zur Bekleidung dieses Dienstpostens, tabellarischer Lebenslauf und Kopie der Ausbildungs- und Schulabschlusszeugnisse sowie der Geburtsurkunde und des Staatsbürgerschaftsnachweises.

Bewerbungen sind bis spätestens Donnerstag 31. Dezember 2020 an die Stadtgemeinde Melk, Rathausplatz 11, 3390 Melk, oder per E-Mail an finanzen@stadt-melk.at zu richten. Auskünfte erteilt Frau Klaudia Ulrichshofer, Tel.: 02752 / 21100-4000.