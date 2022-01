Forstfacharbeiter

Dienstort: Eisenstadt, Vollzeit, 40h/Woche

Das erwartet Sie:

Mitarbeit bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung in unterschiedlichen Revieren (Aufforstung, Kulturpflege, Durchforstung, Dickungspflege)

Umsetzung von waldbaulichen Maßnahmen

Holzschlägerungen im Bedarfsfall bzw. je nach Qualifikation

Instandhaltungs- und Anlagenerhaltungsarbeiten

Bei Interesse:

Ausbildungsmöglichkeit zum Forstfacharbeiter/ zur Forstfachbarbeiterin

Wechseltätigkeit als LKW-Fahrer

Das bringen Sie mit:

Begeisterung an Wald und Natur

Selbstständige und vorausschauende Arbeitsweise

Schnelle Auffassungsgabe und Lernbereitschaft

Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Freude an körperlicher Arbeit

Gute Deutschkenntnisse

Führerschein B, C, E

Über uns:

PANNATURA ist ein national und international agierender Teilbetrieb der Esterhazy Gruppe und im Bereich Forst-, Landwirtschaft und Naturschutz tätig. Unser Ziel und Anspruch ist es, Natur und Wirtschaft sorgsam in Einklang zu bringen, sei es im Wald, am Feld oder am See.

Langfristiges Denken, traditionelle Verantwortung und innovatives Handeln prägen die moderne Unternehmenspolitik. Ausgehend von einer nachhaltigen Eigenbewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen bietet PANNATURA auch umfassende Dienstleistungen an.

Die Bandbreite ist dabei vielfältig, im forstlichen Bereich reicht diese vom klassischen Holzhandel bis hin zu komplexen Projektrealisierungen

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen ein eigenverantwortliches und vielfältiges Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Für diese Position ist ein monatlicher Bruttomindeststundenlohn lt. Mantelvertrag für Forstarbeiter in der Privatwirtschaft ab EUR 9,92 brutto vorgesehen. Abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation und Erfahrung ist eine Überzahlung möglich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen: esterhazy.at/job304422

Esterhazy Betriebe GmbH

Esterhazyplatz 5

7000 Eisenstadt

Frau Mag. (FH) Kerstin Schmitl-Ohr

+43 2682 63004 134