Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort. Der Maschinenring Neulengbach-Tullnerfeld sucht in 3451 Spital/ Michelhausen Verstärkung.

Geschäftsführer/Kundenbetreuer (m/w/d)

Dienstort: 3451 Michelhausen, Vollzeit

Was du tun wirst: kaufmännische und operative Gesamtverantwortung

Vertriebsleitung (Winter- und Grünraumdienste, Objektbetreuung, Baumdienstleistungen, Forst und Energie, Agrar) sowie eigenständige Kundenbetreuung

Führung und Entwicklung des Vertriebsteams und des Agrarbereiches/Vereines

Zusammenarbeit mit anderen Maschinenringen, Landes- und Bundesorganisationen

Betreuungsgebiet: Bezirk Tulln und Randbezirke von Wien

Was du mitbringst: Lösungs- und Umsetzungsfreude, Dienstleistungsorientierung

Abgeschlossene kaufmännische, landwirtschaftliche oder technische Ausbildung mit mehrjähriger Vertriebs- und/oder Führungserfahrung

Führungs- und Organisationsstärke, Freude an der Arbeit mit Menschen

Strukturierte Arbeitsweise, Bodenständigkeit, regionale Verbundenheit

Was du davon hast: viel Eigenständigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten

Sinnvolle Angebote. Du vertrittst Dienstleistungen, die entweder der Sicherheit oder der Lebensqualität von Menschen dienen.

Eigenverantwortlicher, langfristiger Aufgabenbereich in einem gut vernetzten Unternehmen

Kollegiales Team vor Ort mit Handschlagqualität

Dein Monatsgehalt beträgt mind. EUR 3.000 brutto auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Abhängig von Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung ist eine Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden.

Das klingt nach deinem Job? Dann bewirb dich gleich! Bitte online unter Job Nr. 11420 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Maschinenring Service NÖ-Wien eGen

z. Hd. Mag. Michaela Dietrich

Mold 72, 3580 Horn

Tel.: 059 060 300 56

Jobs.noe@maschinenring.at,

www.maschinenring.at