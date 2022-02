Gestütsmitarbeiter/in

Das Gestüt Gschwendthof in 3034 Maria-Anzbach sucht zur Verstärkung seines Teams eine/n Mitarbeiter/in vorwiegend für Wochenend- und Feiertagsdienste für 30 bis 40 Wochenstunden.

Ihre Tätigkeit umfasst unter anderem:

Pflege und Fütterung der Pferde

Säuberung und Instandhaltung der Stallungen

Ausgewogenes Bewegungsprogramm und Beritt der Pferde

Als unser/e ideale/r Kandidat/in verfügen sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung im Pferdewesen und punkten durch Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit.

Wir bieten Ihnen eine langfristige und krisensichere Anstellung. Das monatliche Mindestentgelt für diese Position liegt bei EUR 1.800,- brutto (Vollzeit) mit der Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Herrn Gerhard Obermaier, Gestüt Gschwendthof, per E-Mail an gestuet-gschwendthof@speed.at.