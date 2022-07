Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Melk suchen wir ab sofort eine/n

Grünraumpfleger m/w/d

Was du tun wirst:

Gemeinsam mit deinen KollegInnen betreust du Privatgärten, Firmenanlagen und Wohnungsanlagen

Rasenpflege, Hecken- und Strauchschnitt, Unkraut entfernen gehören zu deinen Aufgaben

Bei Schlechtwetter wirst du die Maschinen warten und reparieren

Was du mitbringst:

Klar interessiert uns was du gelernt hast - wichtiger ist uns aber was DU kannst

Führerschein B zum Erreichen des Dienstortes

Du sprichst gut Deutsch

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich

Dein Mindestgehalt für diese Tätigkeit wird € 11,36 brutto/Stunde sein, je nach Qualifikation kann es auch entsprechend mehr sein.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt unter maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 12296. Wir freuen uns auf dich!

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

D: 05906033810

gerlinde.horvath@maschinenring.at