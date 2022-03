Hafenmeister/in gesucht

Bist Du gerne an der Donau, in der Natur? Der Kontakt mit Kunden macht Dir Spaß? Suchst Du eine abwechslungsreiche Aufgabe über die Sommermonate in einem spannenden Arbeitsumfeld? Dann bist Du bei unserem Team richtig!

Was du machen wirst:

Kundenservice im Büro und auf dem Hafengelände

Abrechnung der Gastlieger

Instandhaltung/Pflege von Clubgelände, Haus und Steganlagen

Leichte handwerkliche Tätigkeiten und Kleinreparaturen

Was wir bieten:

Einen abwechslungsreichen Job in einem familiären Umfeld

Geringfügige Beschäftigung

Flexible Arbeitszeiten ca.14 Std./Woche

Eigenständiges Arbeiten im Team des MYCW

Bewerbungen telefonisch oder per Mail erbeten:

Motor-Yacht-Club Wachau,

c/o Elektro Hoch GmbH,

Herr Dieter Hoch 02732/83183 bzw. dieter@elektro-hoch.at