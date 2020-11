Für das Haus der Wildnis suchen wir:

HaustechnikerIn:

Qualifikation:

ElektrikerIn mit ergänzenden handwerklichen Fähigkeiten

Körperliche Fitness

Aufgaben:

Wartung der Elektrik und Haustechnik im Haus der Wildnis

Technische Betreuung der Ausstellung im Haus der Wildnis

Betreuung der Aquarien im Haus der Wildnis

Wartung und Pflege der Außenanlagen des Hauses der Wildnis

Wartung und Pflege der Erlebniswege im Bereich des Wildnisgebietes

Wartung technischen Anlagen im Wildnisgebiet

Ausmaß der Anstellung:

Vollzeit

BuchhalterIn:

Qualifikation:

Handelsschule oder Handelsakademie

Kenntnis des Buchhaltungsprogrammes BMD

Gute EDV Kenntnisse

Aufgaben:

Buchhaltung für das Wildnisgebiet und das Haus der Wildnis

Betreuung des Internetshops

Ausmaß der Anstellung:

Vorerst geringfügig mit Option auf eine Halbzeitbeschäftigung

Ort der Beschäftigung: Haus der Wildnis, Kirchenplatz 5, 3293 Lunz/See

Ihre Bewerbung richten Sie per E-Mail christoph.leditznig@wildnisgebiet.at oder per Post bis spätestens 25. November 2020 an Wildnisgebiet Dürrenstein, Dr. Christoph Leditznig, Brandstatt 61, 3270 Scheibbs.